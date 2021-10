Roma: Santori (Lega), solidarietà a 16enne, con Michetti tema sicurezza tra primi in agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Totale solidarietà e vicinanza al giovane 16enne intervenuto per difendere una coppia con un neonato dall'aggressione di un cittadino somalo 32enne con diversi precedenti penali". È quanto dichiara il dirigente Lega e candidato al consiglio comunale di Roma, Fabrizio Santori. "Il degrado, l'abbandono di molti versanti della città - aggiunge - producono situazioni di insicurezza, anche in versanti non troppo periferici di Roma, che dovranno essere contrastati con fermezza. Con Michetti sindaco, sarà uno dei primi temi che affronteremo. Non possiamo infatti immaginare che il Pd di Gualtieri, che ha candidato nelle sue fila anche noti sostenitori delle occupazioni abusive e degli irregolari, abbia la minima idea di cosa voglia dire restituire sicurezza alla città". (Com)