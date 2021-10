Veca: Galli, esprimo il mio cordoglio per un uomo che ha dato tanto alla Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Autonomia e alla Cultura, Bruno Galli, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Salvatore Veca, "intellettuale illuminato, filosofo propulsore di idee innovative, accademico e saggista". "I suoi studi e le sue ricerche, il suo pensiero e le sue riflessioni, hanno dato tanto alla Lombardia e alla nostra società. Lo ricordiamo per il suo grande impegno presso l'Università di Pavia in qualità di professore ordinario di Filosofia politica, preside della facoltà di Scienze Politiche e prorettore dell'Ateneo". "Come Regione Lombardia lo ricorderemo nella maniera più opportuna, organizzando con l'Università di Pavia un evento per onorare la sua memoria, come Salvatore si merita", conclude Galli. (Com)