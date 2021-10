Roma 2021: Matone (Lega), sì a competizione politica, no a diffamazione, solidarietà a Michetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La competizione politica, anche aspra, è comprensibile. Denigrare un avversario politico, diffamandolo, no. Quello no". È quanto dichiara la candidata Lega al consiglio comunale di Roma, Simonetta Matone. "Mancano pochi giorni al ballottaggio - aggiunge - si torni ad un tono civile del confronto, e non si diffondano notizie tendenziose, come avvenuto ieri a Otto e Mezzo: dire che Michetti provenga dalla 'destra destra destra, forse anche un po' neofascista' è prima di tutto una fesseria. Ci aspetteremmo, se non le scuse della Gruber, una posizione chiara dell'editore de La7".(Com)