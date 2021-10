Ue: Reynders, Procura ha aperto 350 inchieste per frodi a danno bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura europea, che ha avviato le sue operazioni il primo giugno, ha aperto finora 350 inchieste per frodi ai danni del bilancio europeo. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario europeo alla giustizia, Didier Reynders, dopo il Consiglio Giustizia dell'Unione europea. "Finora la Procura" europea "ha trattato più di 2 mila rapporti criminali e ha aperto 350 inchieste per frodi ai danni del bilancio europeo" per un totale al momento "di 4,5 miliardi di euro" e con una inchiesta transforntaliera che "rappresenta solo lei un miliardo di euro". Reynders ha fatto appello "a tutti i Paesi che partecipano all'Eppo a impegnarsi per massimizzare i risultati" della Procura. Cioè a impegnarsi "per la applicazione nazionale del regolamento, per il buon funzionamento della Procura, e procedendo alla nomina dei procuratori, in particolare dei due sloveni che a breve saranno indicati". (Beb)