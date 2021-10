Egitto: premier Madbouly, siamo vicini a produrre vaccino statunitense contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è vicino a ottenere un accordo per iniziare a produrre un vaccino statunitense contro il Covid-19 negli impianti di proprietà statale. Lo ha rivelato il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, durante il suo incontro con Ajay Singh, decano degli studi universitari presso "la Harvard Medical School", alla presenza di Hala Zayed, ministra egiziana della Sanità e della Popolazione e Jonathan Cohen, ambasciatore degli Stati Uniti al Cairo. Singh ha affermato che Harvard è desiderosa di continuare e sviluppare programmi di formazione con l'Egitto per aiutare il Paese dell'Africa nord-orientale a diventare un centro per l'istruzione medica avanzata. La Zayed ha esaminato i programmi di cooperazione esistenti con l'Università di Harvard, iniziati due anni fa, che includono la formazione delle competenze dei medici egiziani sugli ultimi sviluppi medici, aggiungendo che anche gli Stati Uniti hanno collaborato all'approvazione di esami e certificati medici in Egitto.(Cae)