Camorra: De Raho, occorre risposta immediata e severa dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora bisogna tutelare le persone che vivono sul territorio, di fronte all'escalation di violenza che si registra nella periferia orientale di Napoli. Serve una risposta immediata e severa dello Stato, che sono certo arriverà. Ne sono certo soprattutto perché conosco le alte capacità in campo di magistratura e forze dell'ordine. E' sempre più necessario un forte controllo del territorio". Lo afferma il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho in un'intervista a "Il Mattino". "In questo senso sono sicuro che i colleghi della Direzione distrettuale antimafia sapranno mettere in campo tutti gli interventi utili e necessari a spezzare questa spirale di violenza - aggiunge -. Esempio è quanto avvenuto qualche giorno fa a Pesaro in occasione del fermo di quattro soggetti ritenuti autori dell'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo. Nel complesso oggi a Ponticelli e nei territori limitrofi sono proprio i clan che devono affermare la loro presenza e il loro predominio sul territorio quelli che utilizzano oggi i metodi usati da Cosa Nostra trenta anni fa. Oggi questa strategia non appartiene più alla mafia, e chi la persegue ricorre a questi strumenti solo per acquisire il controllo del territorio e la forza di intimidazione sulla gente. La camorra più forte e radicata non ha invece bisogno di tutto questo".(Com)