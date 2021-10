Kuwait: aereo Jazeera Airways costretto ad atterraggio d’emergenza per falso allarme bomba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo della compagnia kuwaitiana Jazeera Airways è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Trebisonda, Turchia, in seguito a un allarme bomba poi rivelatosi falso. Lo riporta l’emittente satellitare panaraba “al Arabiya”. Dopo aver evacuato i passeggeri e proceduto con i controlli di sicurezza sull’aereo, la compagnia ha affermato sul suo profilo Twitter: “Oggi, Jazeera Airways ha ricevuto la comunicazione di una possibile situazione inerente la sicurezza dei suoi voli. Tale comunicazione è stata considerata e dichiarata non credibile. Ad ogni modo, Jazeera ha collaborato con le autorità kuwaitiane per garantire la sicurezza dei suoi passeggeri e del suo staff”.(Res)