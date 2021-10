Germania: Laschet (Cdu) rinnova invito popolari a Fdp e Verdi per colloqui su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha rinnovato l'invito della propria formazione e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) rivolto a Verdi e Partito liberaldemocratico di tenere colloqui a tre per la possibile formazione di un governo di coalizione. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, Laschet ha rimarcato di sostenere un esecutivo formato da Cdu, Csu, Verdi e Fdp. Secondo il candidato cancelliere dei popolari, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) è “il partner sbagliato” per ecologisti e liberaldemocratici. Pertanto, “l'offerta della Cdu di Germania” a Verdi e Fdp per consultazioni sulla formazione del governo “rimane fino all'ultimo secondo”. Laschet ha quindi evidenziato la propria disponibilità a condurre tali colloqui, aggiungendo di avere “il sostegno della dirigenza” del proprio partito. Il presidente della Cdu ha quindi escluso di dimettersi dall'incarico, smentendo di fatto le indiscrezioni circolate nelle scorse ore. Allo stesso tempo, Laschet ha sottolineato che l'Unione cristiano-democratica deve rinnovarsi. Infine, Laschet ha osservato che una riorganizzazione delle cariche di partito, dalla presidenza alla dirigenza, verrà “affrontata rapidamente”. (Geb)