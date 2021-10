Covid: bozza decreto, capienza al 100 per cento per cinema e teatri in zona bianca, al 50 per cento in zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. Lo prevede la bozza al vaglio del Consiglio dei ministri, in base alla quale in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.(Rin)