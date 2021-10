Grecia: Parlamento ratifica accordo su difesa con la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento di Atene ha ratificato l'accordo sulla difesa siglato lo scorso 28 settembre tra Grecia e Francia. L'accordo, definito dal premier ellenico Kyriakos Mitsotakis "un primo passo verso l'autonomia strategica dell'Ue", è stato approvato con 191 voti favorevoli sui 300 seggi del Parlamento greco. A votare in favore sono stati i deputati del partito governativo Nuova democrazia, così come quelli dello schieramento di centro sinistra Movimento per il cambiamento e i nazionalisti di Soluzione greca. Il principale partito d'opposizione Syriza, così come il Partito comunista e MeRA25, hanno votato contro. Il leader dell'opposizione Alexis Tsipras ha accusato il governo di un "errore", sostenendo che il premier Mitsotakis "va ad acquistare fregate come stesse andando a fare acquisti di cravatte". "Per la prima volta è stato chiaramente previsto che ci sarà assistenza militare nel caso di un attacco da parte terza ad uno dei due Stati. E tutti noi sappiamo chi sta minacciando chi con un casus belli nel Mediterraneo", ha affermato il premier greco facendo riferimento alla Turchia.(Gra)