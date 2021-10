Covid: bozza decreto, chiusura da uno a dieci giorni dopo seconda violazione disposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per chi non rispetta le disposizioni del decreto, "si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni". Lo prevede la bozza di decreto ora al vaglio del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda le disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche.(Rin)