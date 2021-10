Imprese: Ad Ericsson Ekholm, pandemia ha accelerato processo trasformazione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha accelerato il processo di trasformazione digitale, che costituisce uno strumento fondamentale per favorire una crescita sostenibile, combattere il cambiamento climatico e creare una società inclusiva. Lo ha dichiarato Borje Ekholm, presidente e Ad di Ericsson, nel suo intervento Final Summit del B20 nel panel "Trade, finance and infrastructure, and digital transformation: tools for inclusive growth". "In particolare - ha proseguito Ekholm -, sono due le raccomandazioni politiche su cui desidero concentrarmi. La prima riguarda le infrastrutture digitali. È folle pensare che in un Paese senza strade possano esserci grandi automobili, lo stesso avviene con le infrastrutture digitali, che sono alla base della trasformazione digitale. Occorre quindi accelerare l'implementazione di infrastrutture ad alta capacità, che rappresenta la componente fondamentale per il raggiungimento di un futuro sostenibile. Possiamo già vederne i benefici, i cambiamento avvengono rapidamente. Ad esempio stiamo sfruttando il 5G, insieme ad altre tecnologie come AR, VR, AI e i digital twin, nella nostra Smart Factory in Nord America. Abbiamo raddoppiato la produttività rispetto agli altri stabilimenti e utilizziamo il 25 per cento in meno di energia e il 75 per cento in meno di acqua. La seconda raccomandazione riguarda le competenze digitali. Se vogliamo creare una società inclusiva dobbiamo innalzare il livello delle competenze digitali, si tratta di formare, aggiornare, riqualificare i cittadini di ogni singolo Paese. Questo non è automatico, richiede investimenti sia del settore pubblico che di quello privato. Dobbiamo assolutamente lavorare insieme e farlo velocemente. La trasformazione digitale avviene alla velocità della luce", ha concluso l'Ad di Ericsson. (Com)