- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla commemorazione delle vittime del disastro aereo di Linate, del quale quest'anno ricorre il 20° anniversario.Bosco dei Faggi, all'interno del Parco Forlanini (ore 10:30)REGIONELa vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti interviene alla commemorazione delle vittime del disastro aereo di Linate, del quale quest'anno ricorre il 20° anniversario.Bosco dei Faggi, all'interno del Parco Forlanini (ore 10:30)VARIEConvegno organizzato dalla Uil Lombardia “Oltre la Crisi. La logistica integrata nell'area post Covid 19”. Intervengono il segretario generale dei Trasporti Claudio Tarlazzi, il segretario generale della Lombardia, Danilo Margaritella, il segretario generale trasporti della Lombardia, Antonio Albrizio. Il dibattito è moderato da Marco Romani, Ad di Isfort e vede coinvolti, tra gli altri, il viceministro alle infrastrutture e mobilità Teresa Bellanova; l'onorevole Matteo Mauri; il segretario generale Etf, Livia Spera; il capo dipartimento Commissione Europea Trasporto e Mobilità Generale, Sandra Santamato.The Westin Palace Milano, piazza della Repubblica, 20 e diretta streaming sulle pagine Facebook Uil Trasporti Lombardia, Uil Milano Lombardia (ore 9:30)L'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiede la Messa in suffragio delle vittime del disastro aereo di Linate, del quale quest'anno ricorre il 20° anniversario. Al termine della celebrazione, animata musicalmente dal Coro dei Giovani de La Verdi, intervengono il Sindaco Giuseppe Sala, la Vice Presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti e la Presidente della Fondazione "8 ottobre" Adele Scarani Pesapane.Bosco dei Faggi, all'interno del Parco Forlanini (ore 10:30)Press preview della mostra Pietro Lingeri. Astrazione e costruzione, realizzata in collaborazione con Elena Lingeri, responsabile Archivio Pietro Lingeri, e a cura di Gabriele Neri.Triennale di Milano, viale Alemagna, 6 (ore 11)Il presidente di MM, Simoe Dragone interviene al Forum "Città in transizione: quali modelli di sviluppo?"Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5 (ore 18)(Rem)