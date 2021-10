Messico: rimpatriati altri 129 migranti haitiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente il governo del Messico sta cercando di avviare ad Haiti programmi sociali per contenere i flussi migratori di haitiani che arrivano in Messico nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti. L’ambasciatore di Haiti in Messico, Hugues Momplaisir Féquière, ha dichiarato che il programma “Sembrando Vida” arriverà ad Haiti prima della fine del 2021, grazie all’Agenzia messicana di cooperazione internazionale per lo sviluppo (Amexcid). Si tratta di un programma, già attivo nel sud del Messico, che permette di piantare numerosi alberi da legno e da frutta in zone altrimenti prive di risorse naturali, per promuovere occupazione e commercio locale, con l'obiettivo di contenere i flussi migratori. "Prima del prossimo anno. L'ambasciatore designato del Messico ad Haiti mi ha detto che avrebbe incontrato il direttore di Amexcid per vedere come possiamo lavorare su questo, il più rapidamente possibile", ha spiegato il diplomatico, secondo quanto riferisce “Milenio”. Secondo il ministero degli Esteri messicano il governo del Messico sta negoziando con Haiti l’implementazione dei programmi Sembrando Vida e Jóvenes Construyendo el Futuro, come già si sta facendo nel Paesi del triangolo nord, al fine di affrontare le cause all’origine dei fenomeni migratori. (segue) (Mec)