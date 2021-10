Messico: rimpatriati altri 129 migranti haitiani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema grava la recente decisione della Corte suprema Usa, che il 24 agosto ha confermato la sentenza di una corte inferiore che ordina all'amministrazione del presidente Joe Biden il ripristino di una politica "Remain in Mexico", varata dal suo predecessore Donald Trump. Tale politica, abolita da Biden il giorno stesso del suo insediamento alla Casa Bianca, prevede che i richiedenti asilo che raggiungono il confine meridionale degli Stati Uniti dal Messico attendano in quel Paese l'esito delle loro domande di asilo. Le parti avrebbero nei giorni successivi dato notizia dell'avvio di un tavolo tecnico proprio per affrontare la questione. “Nello spirito di rispondere in modo umanitario ai bisogni dei migranti, nel contesto di una complessa situazione regionale, il governo del Messico avvierà un dialogo tecnico con il governo degli Stati Uniti con l'obiettivo centrale di valutare gli scenari nel gestione dei flussi migratori ordinati, sicuri e regolari alla frontiera comune”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri messicano. (segue) (Mec)