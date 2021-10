Polonia: Sassoli, verdetto Corte deve avere conseguenze, Commissione Ue intraprenda azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verdetto di oggi in Polonia della Corte costituzionale non può rimanere senza conseguenze. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha sottolineato che "il primato del diritto dell'Unione deve essere indiscusso" e "violarlo significa mettere in discussione uno dei principi fondanti della nostra Unione". Per questo "invitiamo la Commissione europea a intraprendere l'azione necessaria", ha aggiunto. (Beb)