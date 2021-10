Covid: D'Incà, riaperture grazie a determinazione M5s su green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il M5s è estremamente soddisfatto della scelta compiuta oggi in Consiglio dei ministri di aumentare la capienza al 100 per cento per i luoghi della cultura, che saranno ora pienamente accessibili a tutti i cittadini. Teatri, cinema e musei saranno fruibili al 100 per cento della capienza e anche per lo sport si è scelto di allargare le maglie: 60 per cento al chiuso e 75 per cento all’aperto, mentre le discoteche potranno riaprire al 50 per cento per gli spazi al chiuso e al 75 per cento all’aperto". Lo afferma, in una nota, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. "Si tratta di una decisione che è stata sicuramente possibile grazie alla determinazione con la quale il M5s si è espresso, fin dal primo momento, sul green pass, la sua adozione e sui benefici che ne sarebbero derivati - aggiunge -. Se oggi ripartiamo anche con le attività culturali e lo sport andando finalmente verso la piena normalità, è perché abbiamo avuto il coraggio di spiegare agli italiani che il green pass sarebbe stato lo strumento principale attraverso il quale proteggere i cittadini evitando nuovi contagi”. (Com)