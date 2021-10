Covid, Forte (Teatro Nazionale), misura su capienza necessaria e auspicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Necessaria, utile e auspicata. Non solo dagli operatori del settore, ma anche e soprattutto dal pubblico. Così Matteo Forte, direttore dei teatri Nazionale e Lirico di Milano, commenta la nuove notizie sulla capienza degli spettatori. "E dico auspicata sulla base di dati concreti come quelli della prevendita del musical 'Pretty Woman' che al 'Nazionale' di Milano ha già fatto registrare il rilevante acquisto di 30.000 biglietti", prosegue il direttore. "Questi numeri - conclude Forte - evidenziano quanta voglia ci sia di tornare a godersi gli spettacoli in presenza". (Com)