Covid: Sibilia, su riaperture ha prevalso il buonsenso

- "La capienza degli spazi culturali, a partire da cinema e teatri, torna al 100 per cento: una decisione che accoglie le richieste del M5s. Riaprono anche discoteche e sale da ballo col 50 per cento al chiuso e il 75 per cento all'aperto. Ha prevalso il buonsenso: dopo la durissima prova pandemica si riparte, tutti e in sicurezza, siamo sulla strada verso l'agognato ritorno alla normalità, grazie ai sacrifici e all'impegno di tutti". È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia.(Com)