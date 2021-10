Farnesina: si apre oggi "Incontri con l'Africa", presenti delegazioni di 50 Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre oggi "Incontri con l'Africa", terza edizione della Conferenza ministeriale Italia-Africa che riunirà a Roma le delegazioni di circa 50 Paesi africani, i rappresentanti dell'Unione Africana e delle altre principali Organizzazioni regionali africane, oltre a personalità istituzionali italiane, rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale, accademico e del terzo settore. Quest'anno, riferisce una nota della Farnesina, l'appuntamento si inserisce nel quadro della presidenza italiana del G20 e sarà incentrato sui suoi tre pilastri, "People, Planet, Prosperity", collegandosi anche al partenariato con il Regno Unito per la COP26. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprirà la giornata dei lavori di venerdì 8 ottobre, seguito dagli interventi nella sessione plenaria inaugurale del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, del presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, dell'Usg e segretario esecutivo della Commissione economica per l'Africa dell'Onu/Uneca, Vera Songwe, del presidente della COP26, Alok Sharma, del presidente della Commissione paneuropea per la salute e lo sviluppo sostenibile, Mario Monti, e del presidente del B20, Emma Marcegaglia. Dopo la sessione plenaria, si svolgeranno quattro panel tematici interattivi (due in simultanea la mattina e due nel pomeriggio) - con la partecipazione, tra gli altri, della vice ministra agli Affari esteri Marina Sereni - che offriranno ai partecipanti coinvolti un forum di discussione e scambio di idee sulle tematiche delle energie rinnovabili, della transizione energetica, dell'ambiente, della finanza verde e dello sviluppo sostenibile. Sempre nel pomeriggio, è prevista inoltre una "special round table" dedicata ai temi della blue economy. I lavori saranno chiusi in sessione plenaria dal ministro Di Maio. A margine dei lavori, il ministro Di Maio e la vice ministra Sereni avranno vari incontri bilaterali con gli omologhi dei Paesi africani. (Com)