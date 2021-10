Imprese: Civica (Uil Lazio), Ecoslab evento storico, patto con Regione per rilancio lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È la prima volta che sindacati e associazioni datoriali mettono insieme un documento per lo sviluppo e l'occupazione di questa regione - ha aggiunto Civica -. Inoltre, abbiamo cercato attraverso questa ricerca di dare anche una indicazione su quello che potrebbero essere le soluzioni. Per esempio abbiamo analizzato sull'internalizzazione che la Regione Lazio è particolarmente deficitaria e qui troviamo un filone sul quale investire per cercare di capire come il turismo, che è il nostro petrolio, possa essere in qualche modo rilanciato: con la finalità di arrivare ad un patto per l'occupazione con la Regione Lazio che ridia un lavoro dignitoso, ben pagato e sicuro", ha concluso Civica. (Rer)