Cipro-Polonia: incontro tra presidenti Anastasiades e Duda, firmati diversi accordi

- Nicosia e Varsavia hanno firmato una serie di memorandum di cooperazione in diversi settori oggi nell'ambito della visita del presidente polacco Andrzej Duda a Cipro. Dopo l'incontro tra i presidenti di Cipro e Polonia, Nikos Anastasiades e Duda, i due capi dello Stato hanno parlato di "visita storica" che coincide con il 60mo anniversario dell'istituzione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. "Il diritto internazionale deve essere rispettato", ha dichiarato il presidente polacco, facendo notare tuttavia che Varsavia mantiene rapporti amichevoli sia con la Grecia e Cipro che con la Turchia. Duda ha invitato Anastasiades in visita in Polonia, mentre quest'ultimo ha denunciato le attività illegali turche contro la nave Nautical Geo impiegata nelle acque cipriota per lavorare sul progetto EastMed. (Res)