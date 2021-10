Russia: Senato, Nord Stream 2 non ha nulla a che fare con presenza militare nel Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nord Stream 2 è un progetto esclusivamente commerciale e non ha nulla a che fare con la presenza militare della Russia dal Mar Baltico. Lo ha dichiarato Vladimir Dzhabarov, primo vicepresidente del comitato per gli affari internazionali del Senato della Federazione, citato dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". In precedenza Pavel Solokh, capo dell'Ufficio per la sicurezza nazionale della Polonia, aveva sostenuto come la Nato tema un aumento della presenza militare russa lungo il percorso del gasdotto Nord Stream 2. (Rum)