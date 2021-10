I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: Gualtieri, apparentamenti non si fanno e non sono stati chiesti - Sugli apparentamenti in vista del ballottaggio "c'e un tema molto semplice e lineare: non sono stati richiesti, né dal Movimento 5 stelle né da Calenda. Non c'è molto da dire". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, a margine di un convegno al Tempio di Adriano a Roma. Più volte Gualtieri ha chiarito che non farà apparentamenti al ballottaggio. (segue) (Rer)