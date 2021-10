I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: Michetti, su di me falsità, io da giovane iscritto a Dc e militato in Azione cattolica - "Io incontro tutti e ho massimo rispetto per tutti e devo dire che l'unica cosa che mi dispiace è l'intervento di ieri con notizie manifestamente false", andate in onda ieri in una trasmissione politica in prima serata su La7 alla presenza di Carlo Calenda "perché addirittura si paventava di presunte appartenenze alla destra destra e al neo fascismo. Ma perché dire cose totalmente false? Perché cercare di screditare le persone in questo modo. Io sono nato in oratorio, ho vissuto con l'Azione cattolica e ho avuto la tessera della Dc nei primi anni della mia gioventù". Così il candidato del centrodestra a sindaco di Roma Enrico Michetti a margine dell'incontro con il neo eletto presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. (segue) (Rer)