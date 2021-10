I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio Willy: l'esperto di arti marziali, su corpo vittima colpi veloci e in punti vitali - "Il collo è una parte più delicata e anche una persona non esperta può provocare la morte" così come "un colpo al petto" può essere fatale "ma solo da persone allenate e che praticano arti marziali ad un certo livello". Lo ha detto Giovanni Bartoloni, VIII dan di karate, esperto di arti marziali, questa mattina in aula a Frosinone nel corso del processo in corte d'assise per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020. Bartoloni è un teste della procura chiamato per spiegare aspetti legati al mondo delle arti marziali collegabili con l'omicidio. Willy è stato selvaggiamente picchiato e i suoi presunti assassini, in particolare Marco e Gabriele Bianchi, sono esperti di Mma, uno sport da combattimento molto diffuso. "Oltre alla formazione tecnica" ha detto Bartoloni, agli allievi si insegna anche "la consapevolezza della pericolosità" dei colpi. "Dall'inizio sanno che i colpi possono essere fatali. Ci vuole maturità". All'esperto è stata anche mostrata una foto del corpo di Willy e ha riferito che i traumi visibili sono il frutto di colpi di arti marziali portati con velocità e su punti letali. (segue) (Rer)