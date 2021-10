I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: le urne non premiano gli uscenti e rinnovano l'Aula Giulio Cesare - È chiuso il conteggio delle preferenze per l'Assemblea capitolina e al netto delle verifiche che seguiranno nei prossimi giorni il maggior numero dei voti lo ha ottenuto Rachele Mussolini di Fratelli d'Italia (8.264): consigliera uscente della lista civica Con Giorgia, Mussolini sarà la prima dei nuovi eletti. Nella lista di Fd'I che si è confermato primo partito nella Capitale con il 17,42 per cento, i consiglieri uscenti però non sono nelle prime posizioni: secondo e terza arrivano Giovanni Quarzo (6.508 voti) e Francesca Barbato (6.110 voti). Il capogruppo uscente di Fd'I, Andrea De Priamo, è quarto: 5.967. Lavinia Mennuni, anche lei consigliera uscente, è quinta con 5.432 voti. È dodicesimo Francesco Figliomeni con 2.767 voti. In caso di vittoria del candidato a sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, torneranno tutti a sedere in Assemblea capitolina: in caso contrario ci sarà spazio soltanto per i sei. (Rer)