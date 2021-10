Francia: sondaggio, il 73 per cento dei francesi favorevole a energia eolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 73 per cento dei francesi ha una buona opinione dell'energia eolica. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Harris Interactive per il ministero della Transizione ecologica francese. Il 51 per cento afferma di avere un'opinione molto buona, il 22 per cento abbastanza buona e il 27 per cento cattiva. In merito all'impatto paesaggistico, il 52 per cento, invece, sostiene che le strutture eoliche "sono un qualcosa di bello". "Da diversi mesi, le energie rinnovabili, in particolare le eoliche, sono oggetto di dibattiti accesi o sono l'obiettivo di dure controversie. Questo sondaggio ci mostra che la relazione tra i francesi e l'energia eolica non è così polarizzato come sembra", afferma Arnaud Leroy, amministratore delegato dell'Agenzia per la transizione ecologica (Ademe).(Frp)