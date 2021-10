Imprese: Leonardo, sottoscritta la prima linea di credito Esg-linked

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving, la prima Esg-linked, con un sindacato di banche internazionali e nazionali. La linea di credito Esg-linked Revolving Credit Facility (“Esg-Rcf”) sottoscritta è di importo pari a 2,4 miliardi di euro ed è articolata in una tranche di 1,8 miliardi di euro di durata pari a 5 anni e una tranche di 600 milioni di euro di durata pari a 3 anni. Lo rende noto un comunicato stampa di Leonardo. La nuova linea di credito sostituisce le due Revolving Credit Facilities esistenti, riducendo il costo complessivo della provvista a disposizione per le esigenze finanziarie del Gruppo ed estendendo la durata fino al 2026. In linea con la strategia di sostenibilità, alla base del Piano industriale, e con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito si lega per la prima volta a specifici indicatori Esg, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’eco-efficienza dei processi industriali e la promozione dell’occupazione femminile con lauree nelle discipline Stem. I suddetti parametri Esg contribuiscono inoltre al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (Sdg) che sono alla base di circa il 50 per cento degli investimenti del gruppo. (segue) (Com)