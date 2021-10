Imprese: Leonardo, sottoscritta la prima linea di credito Esg-linked (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento degli obiettivi legati agli indicatori Esg attiverà, inoltre, un meccanismo di aggiustamento del margine applicato alla linea di credito. Alessandro Profumo, Amministratore delegato, ha spiegato che “la sottoscrizione della linea di credito Esg-linked conferma il nostro impegno per la sostenibilità, parte integrante del Piano industriale e del sistema di incentivazione di Leonardo, ed è un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del gruppo. Le condizioni di mercato favorevoli ci hanno indotto a sottoscrivere questa linea di credito al fine di ridurre ulteriormente gli oneri finanziari e di mantenere una significativa fonte di liquidità, in linea anche con le attese del mercato finanziario e delle agenzie di credit rating. Legare il margine della Rcf al raggiungimento degli obiettivi Esg riflette la nostra fiducia nella strategia sostenibile del gruppo e si inserisce nel percorso di Leonardo per l’integrazione dei dati economico-finanziari e degli obiettivi Esg”. La nuova Rcf è stata sottoscritta da 26 banche, determinando una oversubscription con committment totali di oltre 4,4 miliardi di euro; il successo dell’operazione conferma il solido merito di credito di Leonardo e il percorso di sostenibilità perseguito. (Com)