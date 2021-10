Imprese: Azzola (Cgil Lazio), serve nuovo modello sviluppo contro precarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un nuovo modello di sviluppo per combattere la precarietà. Lo ha detto il segretaro generale della Cgil Lazio Michele Azzola intervenendo all'iniziativa intitolata "Il futuro del Lazio dopo la pandemia", nell'ambito della V edizione di Ecoslab, laboratorio per lo sviluppo economico e sociale del Lazio, promossa dal Consiglio Regionale Unipol del Lazio, che si è svolta oggi presso la sede della Camera di commercio di Roma, nella sala del Tempio di Adriano - Piazza di Pietra. "Vogliamo accrescere la consapevolezza che l'emergenza della Regione è il lavoro. Quindi dobbiamo creare occupazione e continuare con la Regione Lazio a dare una spinta che porti a creare posti di lavoro per combattere le disuguaglianze. Questa è la vera priorità della politica, altrimenti le disuguaglianze e le ingiustizie che questa regione vive non saranno mai superate - ha aggiunto Azzola -. La Regione Lazio sta interpretando bene questa fase perché accetta l'idea che bisogna cambiare il modello di sviluppo: quello che c'era prima creava disuguaglianze, serve un modello di sviluppo che sia più vicino alle nuove generazioni e alle donne per combattere quella precarietà che ormai ha invaso il mondo del lavoro e non permette di programmare la vita alle persone", ha concluso Azzola.(Rer)