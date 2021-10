Difesa: ambasciatrice Zappia, Italia partner importante per l'industria Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia si è dimostrata un partner importante per la difesa degli Stati Uniti negli ultimi 30 anni, di cui ha sostenuto la catena di approvvigionamento con navi ed elicotteri. Lo ha detto l'ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, intervenendo in collegamento video a una conferenza organizzata dall'Atlantic Council. L'Italia rappresenta un mercato avanzato nell'industria della difesa, ha detto Zappia, e questo si evince dalle elevate esportazioni effettuate da Leonardo e Fincantieri, aziende leader nell'ingegneria aerea e navale. Il valore dell'industria della Difesa italiana rappresenta il 16 per cento del valore di quella europea, ha affermato Zappia, aggiungendo che Leonardo è anche tra le aziende meglio posizionate negli Stati Uniti, in cui vanta 10 mila dipendenti. L'incontro, ha proseguito l'ambasciatrice, è un'occasione importante per riaffermare il sostegno dell'Italia al Patto atlantico, "che è l'unica alleanza possibile per il Paese", basata sulla comune condivisione di valori e visioni nei settori dell'economia, della sostenibilità e della sicurezza. (Nys)