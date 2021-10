Thailandia: inaugurato nuovo ufficio annesso all'ambasciata Usa a Bangkok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bureau of Overseas Buildings Operations degli Stati Uniti ha celebrato l'inaugurazione del nuovo ufficio annesso per l'ambasciata Usa a Bangkok. Lo riferisce in una nota il dipartimento di Stato, precisando che all'incaricato d'Affari Michael Heath ed al direttore generale Witchu Vejjajiva del dipartimento degli Affari americani e del Sud Pacifico del ministero degli Affari Esteri thailandese si sono aggiunti altri illustri ospiti per la cerimonia. Il nuovo progetto, situato sul sito dell'originale campus dell'ambasciata di fronte all'attuale Cancelleria, sosterrà la continua crescita delle relazioni diplomatiche, di sicurezza e commerciali tra Stati Uniti e Thailandia e rafforzerà i legami con il popolo thailandese. Il nuovo edificio modernizzerà la piattaforma dell'ambasciata degli Stati Uniti per la fornitura di servizi consolari e la conduzione della diplomazia e servirà come manifestazione fisica dell'alleanza di lunga data degli Stati Uniti con il Regno di Thailandia. (Nys)