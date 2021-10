Governo: Salvini, con Draghi piena condivisione obiettivi economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminato l’incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader della Lega, Matteo Salvini. In un clima cordiale e costruttivo - si legge in una nota del Carroccio - per il futuro hanno convenuto di vedersi almeno una volta alla settimana per fare il punto della situazione. C’è stata piena condivisione degli obiettivi economici, con un impegno comune affinché non ci siano aumenti di tasse. Il presidente Draghi e il senatore Salvini hanno toccato anche il tema delle riaperture, per allentare il più possibile limiti e restrizioni in caso di dati sanitari confortanti. (Com)