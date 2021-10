© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha chiesto un allentamento delle maglie su teatri, musei, cinema e gli eventi al chiuso, anche oltre il 35 per cento della capienza" per quel che riguarda le discoteche. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, entrando a palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri. "È il momento per allentare le maglie ed aumentare la partecipazione", ha aggiunto. (Rin)