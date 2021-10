Nato: Stoltenberg, ritiro accredito 8 membri missione russa perché ufficiali intelligence non dichiarati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del ritiro dell'accreditamento a otto membri della missione russa alla Nato non è legata a nessun evento particolare. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la riunione del Consiglio nord Atlantico con i consiglieri di sicurezza nazionale. "Abbiamo ritirato l'accreditamento di otto membri della missione russa alla Nato, che erano ufficiali dell'intelligence russa non dichiarati", ha ricordato. "Questa decisione non è legata a nessun evento particolare, ma abbiamo visto da qualche tempo un aumento dell'attività maligna russa, e quindi dobbiamo essere vigili, e naturalmente, dobbiamo agire quando vediamo che i membri della delegazione russa alla Nato conducono attività, che non sono in linea con il loro accreditamento. Pertanto, il loro accreditamento viene ritirato", ha detto. Stoltenberg ha ribadito che la relazione della Nato con la Russia "è al punto più basso dalla fine della guerra fredda, e questo a causa del comportamento russo. (segue) (Beb)