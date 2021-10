Nato: Stoltenberg, ritiro accredito 8 membri missione russa perché ufficiali intelligence non dichiarati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di ritirare l'accreditamento di 8 membri della delegazione russa alla Nato è stata fatta sulla base dell'intelligence, è stata fatta perché si tratta di ufficiali dell'intelligence russa non dichiarati. E abbiamo visto un aumento delle attività maligne russe, almeno in Europa e quindi dobbiamo agire", ha continuato. Stoltenberg ha ricordato l'approccio basato su un doppio binario di difesa e dialogo. "Siamo pronti a impegnarci in un dialogo significativo con la Russia. Siamo pronti anche a convocare una riunione del Consiglio Nato-Russia; in realtà abbiamo invitato la Russia da molto tempo. Finora, la Russia non ha risposto positivamente. Pertanto, non c'è stata alcuna riunione del Consiglio Nato-Russia, ma siamo pronti a riunirci, perché crediamo che sedersi a parlare sia sempre importante, ma soprattutto importante quando i tempi sono difficili, le tensioni sono alte come lo sono ora e quindi, continueremo a lottare per un dialogo significativo con la Russia", ha specificato. (Beb)