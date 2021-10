Spagna: Desigual approva la settimana lavorative di 4 giorni con riduzione 6,5 per cento salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori dell'azienda tessile spagnola, Desigual, hanno approvato la riduzione della settimana lavorativa di 4 giorni con una riduzione dell'orario di lavoro, da 39,5 a 34 ore e del salario del 6,5 per cento. La misura non sarà applicata, invece, i negozi e le squadre commerciali ed operative, ed interesserà 500 lavoratori sui 2.700 complessivi. In quei quattro giorni, dal lunedì al giovedì, i dipendenti potranno lavorare in remoto un giorno. L'iniziativa, proposta dalla società, è stata approvata dall'86 per cento dei dipendenti, oltre il limite del 66 per cento che era stato fissato come minimo per approvarla. "I lavoratori hanno apprezzato un impegno così dirompente e innovativo come quello che abbiamo proposto a favore della flessibilità e della conciliazione", ha affermato Coral Alcaraz Montero, direttrice delle risorse umane. "In Desigual mettiamo le persone al centro delle nostre decisioni e ci impegniamo a collaborare con tutti i team per aumentare l'equilibrio tra lavoro e vita privata e migliorare la salute e il benessere di tutti i nostri dipendenti", ha aggiunto. (Spm)