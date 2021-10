Lavoro: Landini, serve decreto su salute e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentare un folto pacchetto di proposte da mettere in campo con la nuova legge di Bilancio. E’ questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi al Nazareno, sede del Partito democratico, tra i rappresentanti del Pd e le principali organizzazioni sindacali. Per quanto riguarda il leader della Cgil Maurizio Landini, i temi messi sul tavolo sono stati molteplici: “Abbiamo parlato della necessità di arrivare ad un decreto sulla salute e la sicurezza, per tutelare i lavoratori e fermare la strage di morti - ha spiegato -. Si è parlato anche della necessità di un protocollo di investimenti per il Pnrr. Il piano deve creare del lavoro non precario ma stabile, in particolare per le donne e i giovani. Inoltre, è necessaria la crescita professionale. Bisogna avviare una seria riforma fiscale, che deve portare ad una riduzione della tassazione per i lavoratori dipendenti e i pensionati, per poi fare una vera lotta contro l’evasione fiscale. E in più bisogna allargare la base imponibile Irpef”. Centrali anche le questioni legate al blocco dei licenziamenti e alla riforma delle pensioni: “Sulle pensioni non c’è solo il superamento della quota 100, ma una questione che riguarda i lavori più gravosi. la pensione di garanzia per i giovani, il riconoscimento dei lavori di cura e femminili, la legge sulla non autosufficienza e infine, la possibilità per chi ha 62 anni di poter scegliere di andare in pensione. Riguardo i licenziamenti, bisogna prorogare il blocco che scade il 31 ottobre per i settori del turismo, servizi e commercio che non hanno gli ammortizzatori sociali”. Infine, Landini ha concluso sottolineando la necessità di “favorire delle politiche industriali e degli investimenti che siano in grado di costruire delle filiere produttive di qualità. Non è accettabile l’aumento del lavoro precario, bisogna pensare piuttosto a come aumentare i salari. Inoltre sono necessari degli investimenti sull’istruzione e la sanità pubblica”.(Rin)