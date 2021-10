Covid: Bernini (FI), certificato verde sfida vincente, ora incrementare riaperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, "anche l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha riconosciuto che il green pass rappresenta il miglior punto di compromesso possibile tra due diritti fondamentali, quello alla salute e quello alla privacy". La parlamentare aggiunge in una nota che "l’ostilità ideologica a uno strumento che in tutta evidenza ha arginato la quarta ondata di Covid, con i casi che continuano a scendere da cinque settimane, è dunque sempre più avulsa dalla realtà, e fortunatamente la stragrande maggioranza degli italiani lo ha compreso. Preoccupa, semmai, il calo dei nuovi vaccinati e il numero degli over 50 ancora da convincere. Ma la strada intrapresa per mettere il Paese definitivamente in sicurezza è ormai consolidata - conclude l'esponente di FI -, ed è il momento di far ripartire in modo graduale anche i settori più penalizzati dalle chiusure, prevedendo adeguati ristori fino alla totale ripresa delle attività". (Com)