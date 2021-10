Cile: violenze in Araucania, nuovo attacco incendiario rivendicato da "resistenza" mapuche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una casa, due camion ed un'automobile sono stati distrutti in nuovo attacco incendiario registrato all'alba di giovedì nella località cilena di Collipulli, in Araucania. Sul luogo, riferisce il portale "Biobio", sono stati rinvenuti messaggi "inneggianti" a gruppi della "resistenza" mapuche che si oppone allo sfruttamento del territorio da parte di grandi compagnie e allo sviluppo di attività come quella dell'industria del legname. In precedenza, un gruppo armato auto denominato come Resistenza territoriale mapuche aveva diffuso in rete un video dove si vedono individui incappucciati ed armati che minacciano azioni contro la presunta "usurpazione" di terre da parte della Corporazione forestale (Conaf). "Risponderemo ad ogni atto di violenza della polizia e dell'esercito nel nostro territorio (...) tutto ciò che accadrà da qui in avanti sarà colpa della Conaf e dello Stato cileno", afferma nel filmato un portavoce del gruppo armato. (segue) (Abu)