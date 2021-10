Cile: violenze in Araucania, nuovo attacco incendiario rivendicato da "resistenza" mapuche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni dei gruppi di "resistenza" mapuche sono dirette specialmente contro infrastrutture e mezzi delle compagnie dell'industria del legname, una situazione che il mese scorso aveva portato i camionisti e gli operatori del settore ad inscenare una nuova protesta contro la violenza e l'insicurezza nella regione dell'Araucania. "Il motivo per cui siamo qui è per la quantità di attentati che stiamo soffrendo e per l'abbandono del governo", aveva dichiarato allora una portavoce dei manifestanti al portale "Biobio". "Chiediamo ai tre poteri dello Stato che facciano il loro lavoro e ci diano sicurezza, vogliamo poter transitare liberamente, vogliamo lavorare", aveva aggiunto. La protesta prendeva spunto dall'ennesimo attentato incendiario contro macchinari forestali avvenuto nella località di San Andrés, nel quale era rimasto ferito anche un custode e sono andati distrutti due camion. (segue) (Abu)