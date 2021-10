Cile: violenze in Araucania, nuovo attacco incendiario rivendicato da "resistenza" mapuche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La denominata Macrozona sud, che comprende le regioni del Biobio e della Araucania, ha vissuto un'ondata di violenza nell'ultimo anno con frequenti attacchi a macchine agricole e fattorie, blocchi stradali, e agguati con armi da fuoco. Secondo dati delle autorità gli episodi violenti in quest'area sono aumentati del 94 per cento nei primi 6 mesi del 2021. Un rapporto dei vertici della Polizia (Carabineros) dà conto in particolare dell'aumento della tensione in questa vasta area a partire dall'uccisione in uno scontro a fuoco con la polizia, il 12 luglio di quest'anno, del membro della comunità mapuche Pablo Marchant. Nel dettaglio il rapporto dà conto di 44 picchetti stradali in 22 dei quali si è registrata la presenza di armi da fuoco, 11 attacchi incendiari, 33 episodi di minacce, e 5 manifestazioni con disordini. Il 3 settembre sono stati incendiati 12 camion di un'azienda forestale, mentre a fine agosto nella regione del Biobio, nel distretto del municipio di Malleco, un incendio, anch'esso di origine dolosa, ha causato la morte di due persone. (segue) (Abu)