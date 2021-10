Ue: fonti, maggioranza sarebbe d'accordo su certificato Covid per accesso a Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I gruppi politici che rappresentano la maggioranza all'Eurocamera sono concordi ad introdurre la richiesta del certificato Covid-19 per consentire l'ingresso all'edificio del Parlamento europeo. Gli altri gruppi, invece, hanno sollevato dubbi e domande sulla gestione di questo passaggio della vita parlamentare. Lo si apprende da fonti parlamentari che hanno spiegato che oggi il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha presieduto da remoto la riunione della Conferenza dei presidenti, insieme ai capi dei gruppi politici dell'aula. Sassoli ha ringraziato tutti per le manifestazioni di affetto a lui rivolte durante la malattia ed ha dichiarato che è ormai in via di guarigione. Una delle questioni discusse è stata quella della introduzione del Certificato Covid-19 per l'ingresso all'Europarlamento, per consentire il ritorno delle attività in presenza. "Il ritorno in presenza permetterà il pieno svolgimento delle funzioni parlamentari e consentirà, come fortemente auspicato dai presidenti delle commissioni, a queste ultime di avere più tempo per i loro lavori", hanno spiegato le fonti. (segue) (Beb)