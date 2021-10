Ue: fonti, maggioranza sarebbe d'accordo su certificato Covid per accesso a Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella discussione si è registrato il consenso di gruppi che rappresentano la maggioranza dei deputati. Gli altri gruppi parlamentari hanno manifestato dubbi e domande sulla gestione di questo delicato passaggio della vita parlamentare", ha aggiunto. Non fanno parte della maggioranza il gruppo dei Conservatori e riformisti europeo (Ecr), Identità e democrazia (Id), i Verdi e il sinistra del Gue/Ngl. Sassoli ha affermato che questo "può essere un passaggio ineludibile per un pieno ritorno alla normalità, sottolineando allo stesso tempo che bisogna farlo ricercando il più ampio consenso nel Parlamento tramite una larga consultazione con il comitato del personale, richiedendo inoltre una valutazione dell'impatto di tali misure sulla protezione dei dati personali", hanno aggiunto le fonti. "Anche i dati epidemiologici saranno presi in considerazione ai fini della valutazione della proporzionalità delle misure. Dopo le consultazioni e gli altri approfondimenti una decisione potrà essere presa dal Bureau del Parlamento europeo. L'eventuale entrata in vigore non sarà prima di novembre", hanno concluso le fonti. (Beb)