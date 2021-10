Turismo: Spagna, per operatori settore ripresa livelli pre-Covid non prima fine 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna non recupererà i livelli turistici pre-Covid prima delle fine del prossimo anno o gli inizi del 2023. È quanto emerso da un sondaggio condotto tra i membri di "Exceltur", associazione che rappresenta 27 delle più importanti compagnie del settore (Melia, Nh, Riu, Renfe, Iberia e Globalia). Il 50,9 per cento degli intervistati prevede che non recupererà i livelli di fatturato pre-crisi fino al 2023 ed il 33,1 per cento entro seconda metà del 2022. José Luis Zoreda, vicepresidente esecutivo di "Exceltur", ha previsto che ci saranno molte fusioni nei prossimi trimestri "che saranno anche accompagnate da molti fallimenti (triplicati nei primi nove mesi del 2021) data la situazione estrema di molte aziende". La ripresa sarà anche disomogenea tra i settori. Le aziende del tempo libero e gli hotel sono i più ottimisti, mentre i trasporti (principalmente compagnie aeree) e la distribuzione (agenzie di viaggio) prevedono non prevedono una ripresa piena prima dei prossimi due anni. (Spm)