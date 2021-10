Imprese: Global Medical Response ordina 21 nuovi elicotteri Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Global Medical Response (Gmr) aggiungerà un totale di 21 elicotteri Airbus delle Famiglie H125, H130 e H135 alla sua crescente flotta medica aerea, con opzioni per includere fino ad altri 23 elicotteri, portando il potenziale totale degli ordini a 44 elicotteri. Lo riferisce un comunicato. "Voliamo con una varietà di prodotti Airbus, ma la cosa principale che hanno in comune - e la cosa più importante che cerchiamo nelle nostre soluzioni di trasporto di cure critiche - è l'affidabilità", ha detto Rob Hamilton, presidente del Gmr Alliances Group. "La nostra flotta di Airbus ci permette di rispondere rapidamente e di trasportare i pazienti critici con il livello di cura appropriato per dare loro le migliori possibilità di sopravvivenza in assoluto. Con l'aggiunta di questi nuovi elicotteri, la nostra flotta diventa più forte e più capace di salvare vite umane quando è più importante". Gmr, un'organizzazione leader nel settore dei servizi antincendio aerei, terrestri, speciali e residenziali e del trasporto medico gestito con più di 38.000 dipendenti, è uno dei maggiori operatori di elicotteri Airbus. GMR fornisce assistenza attraverso molteplici brand operativi, tra cui Air Evac Lifeteam, Guardian Flight, Med-Trans Corp. e REACH Air Medical Services. Queste operazioni hanno trasportato più di 125.000 pazienti nel 2020. Quest'ultimo ordine si aggiungerà all'attuale flotta Airbus di Gmr di quasi 133 elicotteri. (segue) (Com)