Imprese: Global Medical Response ordina 21 nuovi elicotteri Airbus (2)

- Questo annuncio si espande su ulteriori ordini di Gmr negli ultimi anni come parte di una continua espansione della flotta. Solo negli ultimi 18 mesi, Gmr ha preso in consegna 15 elicotteri Airbus. "La missione medica aerea richiede alti tassi di disponibilità. L'H125 e l'H130 hanno fissato lo standard nel segmento dei monomotori, e l'H135 si è distinto nel segmento dei bimotori grazie alle sue prestazioni affidabili e costanti in questa missione", ha dichiarato Romain Trapp, presidente di Airbus Helicopters, Inc. e responsabile della regione Nord America. "Il fatto che l'intera flotta bimotore della GMR sia composta dall'H135 la dice lunga sul suo successo nel mercato medico aereo. Siamo orgogliosi di continuare a portare avanti il nostro rapporto di lunga data con GMR e siamo pronti a continuare a sostenere i più alti livelli di disponibilità per il loro lavoro essenziale". Airbus Helicopters è il principale fornitore di elicotteri per l'industria del trasporto medico aereo, fornendo circa il 55 per cento dei 2.600 elicotteri Ems che volano oggi nel mondo. Più della metà di tutti i nuovi elicotteri medici aerei venduti nell'ultimo decennio negli Stati Uniti sono stati prodotti da Airbus. L'H125 e l'H130 sono un riferimento per le missioni di ambulanza aerea monomotore, specialmente nel mercato statunitense, e l'H135 è il leader del mercato dei servizi medici di emergenza (Ems). (Com)