G20: Di Maio, salute al centro della nostra agenda, attenzione a sicurezza alimentare

- La salute è stata al centro dell’agenda del G20 quest’anno, e il vertice dello scorso maggio a Roma ha dato prova di questo multilateralismo: da Paesi e compagnie farmaceutiche è arrivato un impegno significativo per i vaccini e il sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi all’evento finale del B20 Italia 2021, dal titolo “Ridisegnare il futuro: includere, condividere, agire”. “Come presidenza di turno del G20 siamo determinati a lanciare un comitato globale dei ministri delle Finanze e della Salute per promuovere una maggiore cooperazione nelle attività di prevenzione in vista di possibili future pandemie”, ha detto, aggiungendo che il benessere delle persone è stato messo ulteriormente a rischio dall’impatto della pandemia sulla sicurezza alimentare. “La riduzione delle disuguaglianze è stata parte integrante del nostro viaggio verso una ripresa inclusiva”, ha concluso. (Rin)