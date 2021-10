Russia: ministero Esteri, infondate accuse Nato a nostri diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse della Nato contro i diplomatici russi di "attività ostili" sono "infondate e ipocrite". Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Vorrei citare un altro fatto, un'ulteriore prova che le azioni e le dichiarazioni della Nato sono sia prive di fondamento che ipocrite. I membri della Nato più di una volta, ed anche di recente, hanno chiesto di nominare un russo come rappresentante permanente a Bruxelles, per non limitarsi ai contatti a livello del diplomatico responsabile. Ma invece, abbiamo ottenuto questo trattamento", ha dichiarato Zakharova. (Rum)